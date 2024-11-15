شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)
انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهو يبيع البوظة في شوارع إحدى البلدات الآسيوية.
ترامب يبيع البوظة في الشوارع
ويظهر الفيديو المتداول رجلا، قال البعض إنه من باكستان فيما قال آخرون إنه من الهند، وهو يشبه بشكل غريب ترامب.
وتداول النشطاء فيديو حديثا للرجل، لكنه في الحقيقة ظهر في فيديو آخر لأول مرة قبل حوالي 3 سنوات، ويتم تداوله بصورة متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
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