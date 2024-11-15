الجمعة 15 نوفمبر 2024
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شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

شبيه ترامب، فيتو
شبيه ترامب، فيتو

 انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهو يبيع البوظة في شوارع إحدى البلدات الآسيوية.

 

ترامب يبيع البوظة في الشوارع

 ويظهر الفيديو المتداول رجلا، قال البعض إنه من باكستان فيما قال آخرون إنه من الهند، وهو يشبه بشكل غريب ترامب.

وتداول النشطاء فيديو حديثا للرجل، لكنه في الحقيقة ظهر في فيديو آخر لأول مرة قبل حوالي 3 سنوات، ويتم تداوله بصورة متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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البوظة ترامب يبيع البوظة الرئيس الأمريكى

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