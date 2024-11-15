إلهام شاهين تكشف سبب ارتدائها فستانا فرعونيا بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 14 نوفمبر، بفستان أزرق مزين بالنقوش الفرعونية ذات اللون الذهبي .

ولفتت إلهام شاهين الانتباه بفستانها المختلف، لتلقي الكثير من الثناء من الجمهور لحرصها الدائم على دعم بلدها سواء بالملابس أو في مقابلاتها العديدة.

وكشفت الفنانة عن تفاصيل فستانها الأنيق من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة إن العالم كله ينبهر بالحضارة الفرعونيه المليئه بالفنون، وها هى مصممة الأزياء الأستراليه “camilla” تستوحى كل أزيائها هذا العام من الرسومات الفرعونيه”

وتابعت الكثيرون سألونى عن فستانى فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وأنا أقول لهم شاهدوه فى عرض أزياء camilla.”

مهرجان القاهرة السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".