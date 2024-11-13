الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون

المهرجان المصري
المهرجان المصري الأمريكي للسينما.فيتو

 كشف المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون عن جوائز أحدث دوراته بأقسام المهرجان المختلفة، والتي اشتملت على 2700 فيلم من  102 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وجاء المهرجان برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف في دورته الرابعة “دورة الممثل الكبير محمود حميدة، ودورة برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الكبير علي بدرخان”.
الأفلام الروائية الطويلة وسينما الموبايل

الأفلام الفائزة الروائي الطويل الفيلم الإسباني

فيلم اختيار مريم " حجب الجائزة " 

ثانيا أفلام الفائزة من قسم سينما الموبايل

فيلم أحلام باليه أحسن فيلم

جائزة لجنة التحكيم لفيلم النزلة

شهادة تقدير لفيلم التفاحة

ثانيا جوائز أفلام الطلبة:

جائزة أحسن فيلم روائي قصير للطلبة: الفيلم المغربي (ميزان الروح - Soul balance)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفلام الطلبة:الفيلم المغربي (My friend Sedik)
شهادة تقدير للتميز الفني لأفلام الطلبة: الفيلم المصري (مقدرش - I can’t )
شهادة تقدير للتميز الفني لأفلام الطلبة: الفيلم اللبناني (وهو - Him)
شهادات تقدير للأفلام التالية:
الجوكر 
سكة مقفوله 
المرايا 
وضع يد 
لعنة سي سيف 
عودة الروح 
 

 

 

ثالثا الأفلام الفائزة في قسم الأفلام التسجيلية 
1- أحسن فيلم أجمل شارع في مصر 
2- أحسن فيلم ثاني عيش وملح 
جوائز لجنة التحكيم  الخاصه 
1- فيلم دوري 
2- شهادة تقدير لفيلم تونا الجبل

رابعا 
 جوائز الفيلم الروائي القصير:
جائزة أحسن فيلم المغربي الرساله 
جائزة أحسن فيلم ثان  فيلم  لطروسه المغرب
جائزة التميز الفيلم المصري (فجر كل يوم - Dawn every day)
شهادة تقدير لفيلم سيدة المسرح العربي 
شهادة تقدير لكل من فيلم الظل المحروق
شهادة تقدير لفيلم فاعل خير

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: الفيلم المصري (أقولك على سر؟! –Can you keep a secret?!) 
شهادة تقدير خاصة للتميز الفني: الفيلم الليبي (أثر - Trace) 
 

جوائز الفنانين 
جائزة أحسن ممثل: صدقي صخر - عن فيلم: أقولك على سر؟!
جائزة أحسن ممثلة: جيهان الشماشرجي - عن فيلم: أقولك على سر؟!

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الهام شاهين المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المهرجان المصري الأمريكي المخرج الكبير علي بدرخان فيلم سيدة المسرح العربي

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