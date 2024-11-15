بتقديم النذور وإشعال الشموع، ختام احتفالات دير مارجرجس الرزيقات غرب الأقصر (صور)

اختتم رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الليلة الختامية للاحتفال السنوي، الذي استمر لمدة 6 أيام، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة وطواف الشمامسة وإقامة القداسات والعظات الروحية، بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ختام احتفالات مارجرجس

وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية وزفة أيقونة الشهيد مارجرجس والتسبحة والقداسات، بمشاركة رهبان الدير وكهنة الإيبارشيات، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

خطة أمنية لتأمين دير مارجرجس خلال الاحتفال

كانت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات كثفوا من تواجدهم بمحيط الدير، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد خدام ومسئولي الأمن بالدير للتعرف على الوافدين لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الدير خلال فترة الاحتفال.

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