الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أمن الأقصر ومساعد وزير الداخلية يشاركان في الاحتفالات بدير مارجرجس (صور)

مدير أمن الأقصر ومساعد
مدير أمن الأقصر ومساعد وزير الداخلية يشاركان في الاحتفالات

 حرص اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية الأمن، وعددا من القيادات الأمنية على مشاركة احتفالات الأقباط بدير مارجرجس بالرزيقات بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

 

احتفالات دير مارجرجس 

 كان فى استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على الدير ونيافة الأنبا بيمين مطران نقادة وقوص ونيافة الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الانبا يوساب الأسقف العام على الأقصر ومجمع دير الرهبان بالرزيقات.

يشار إلى أن الاحتفال بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، يتوافد عليه أكثر من مليون زائر، ويبدأ سنويا فى العاشر من شهر نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من كل عام، وسط أجواء من البهجة والسرور.


كان مديرية أمن الأقصر انتهت من وضع خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، التي شملت انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكُلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.


ووجهت إدارة الحماية المدنية بضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع اللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر مدير امن الاقصر مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد مدير المباحث الجنائية بالأقصر وزارة الداخلية مارجرجس بالرزيقات دير مارجرجس بالرزيقات في أرمنت

مواد متعلقة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأقصر تنجح في استرداد 3 قطع أراضي أملاك الدولة (صور)

الداخلية: توفير مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس

وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد التقوى في أبو رواش (فيديو)

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads