مدير أمن الأقصر ومساعد وزير الداخلية يشاركان في الاحتفالات بدير مارجرجس (صور)

حرص اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد واللواء محمد الصاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية الأمن، وعددا من القيادات الأمنية على مشاركة احتفالات الأقباط بدير مارجرجس بالرزيقات بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

احتفالات دير مارجرجس

كان فى استقبالهم وفد اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على الدير ونيافة الأنبا بيمين مطران نقادة وقوص ونيافة الانبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، ونيافة الانبا يوساب الأسقف العام على الأقصر ومجمع دير الرهبان بالرزيقات.

يشار إلى أن الاحتفال بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، يتوافد عليه أكثر من مليون زائر، ويبدأ سنويا فى العاشر من شهر نوفمبر ويستمر حتى يوم 16 نوفمبر من كل عام، وسط أجواء من البهجة والسرور.



كان مديرية أمن الأقصر انتهت من وضع خطة أمن الأقصر لتأمين احتفالات الدير، التي شملت انتشارا موسعا لخبراء المفرقعات وقوات الأمن المركزي والتدخل السريع بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن المهمة والحيوية، والتمشيط المستمر والدورى عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكُلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دورى لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.



ووجهت إدارة الحماية المدنية بضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع اللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات.