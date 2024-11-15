الكوليرا تضرب مدينة سودانية محاصرة وتحصد مئات الأرواح

ضرب وباء الكوليرا مدينة الهلالية المحاصرة في ولاية الجزيرة السودانية، وذلك في تطور يوفر تفسيرا لمئات من حالات الوفاة المبلغ عنها هناك، حسبما قال مصدر طبي لـ"رويترز".

الكوليرا تفتك بولاية سودانيه

ويقول نشطاء محليون إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم، وقدمت مجموعة من سكان الهلالية في الشتات لـ"رويترز" قائمة بأكثر من 400 حالة وفاة، وهو رقم يقولون إنه يتزايد كل ساعة.

ومنذ 29 أكتوبر، تحاصر قوات الدعم السريع المدينة التي تعد موطنا لعشرات الآلاف من السكان المحليين والنازحين، ضمن حملة هجمات في شرق ولاية الجزيرة.



وقتل ما لا يقل عن 15 شخصا خلال الهجوم الذي أدى لبدء الحصار، وفقا لنشطاء.

ومع ورود تقارير عن وفيات جماعية، انتشرت شائعات حول سبب الوفيات، لكن المصدر الطبي قال إن عددا متزايدا من الأشخاص الفارين من المدينة ثبتت إصابتهم بالكوليرا.

وطلب المسعفون والشهود عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام من أي من طرفي الصراع.