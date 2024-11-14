الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

حبس أخطر ديلر لتجارة الآيس بالشيخ زايد

حبس
حبس

أمرت نيابة الشيخ زايد بحبس ديلر" خطر بحوزته كمية ضخمة من مخدر الايس قبل ترويجها على عملائه كما تم مبلغ ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد التي اجريت برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد أن الادارة العامة لمكافحة المخدرات ورد إليها معلومات بتحضير تاجر مخدرات كمية ضخمة من مخدر الآيس لترويجها على عملائه من المدمنين والمتعاطين، تم استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض على المتهم يستقل سيارة ملاكي فارهة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته ٣٢ كيلو من مخدر آيس، ومبلغ ٢ مليون و٨٠٠ ألف جنيه وميزان ومطواة وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وانه اعد تلك الكمية من المخدرات لترويجها والمبلغ المالي حصيلة تجارته بالمخدرات والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

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