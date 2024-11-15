70 مشجعا يساندون منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، نظيره كاب فيردي على الملعب الوطني بمدينة “برايا” العاصمة.

ويبلغ عدد الجالية المصرية في كاب فيردي قرابة 70 مواطنا مصريا فقط، يتوقع أن يتواجد أغلبهم اليوم بالملعب الوطني لمؤازرة منتخب الفراعنة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردي اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

وخاض منتخب مصر تدريباته علي ملعب كاب فيردي الوطني الذي يستضيف مباراة المنتخب غدًا على ملعب نجيل صناعي.

جماهير منتخب مصر، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي اليوم الجمعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.



حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه