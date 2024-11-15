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اقتصاد

الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين يعقد المؤتمر العام للاتحاد بالهند في أكتوبر 2025

اجتماع الأفرو آسيوي
اجتماع الأفرو آسيوي للتأمين، فيتو

شارك أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين في فعاليات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2024 بمدينة شرم الشيخ المصرية تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين".

 

وعقد ممثلو الاتحاد لقاءات ثنائية مع العديد من المشاركين بالملتقى بهدف التعريف بالاتحاد ولعمل المجمعات والصندوق المنضوية تحت مظلة الاتحاد وبالأنشطة والمزايا التي يقدمها الاتحاد للأعضاء.

 

وجدير بالذكر أن مجلس ادارة الاتحاد الأفريقي الأسيوي للتأمين وإعادة التأمين عقد اجتماعه السنوي يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ بمدينة شرم الشيخ  لمناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد عن أنشطة الأمانة العامة خلال العام 2024 والخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للإسهام في توفير بيئة عمل داعمة تحث أعضاء الاتحاد على التعاون وكذلك سبل المساهمة في دعم الأبحاث ونشر المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات التأمينية.

وفي ختام المناقشات وافق المجلس على مقترح ممثلوا السوق الهندي الأعضاء بالاتحاد باستضافة المؤتمر العام للاتحاد بمدينة مومباي الهندية خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2025.

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