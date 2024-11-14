محافظ أسوان يعلن بدء العمل بموقف رؤوف (صور)

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن بدء تشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة، يأتى ذلك بشرى سارة لأهالى مركز كوم أمبو للقضاء على التكدس بشوارع المدينة المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،والذى جاء تنفيذه ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

سرعة الانتهاء من المشروعات

وأشار الى أن ذلك جاء وفقًا للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود بمختلف قطاعات العمل العام للانتهاء من المشروعات المتنوعة التى تشهدها المحافظة سواء المدرجة بالمبادرة الرئاسية أو الخطة الاستثمارية لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وأضاف أن موقف رؤوف بكوم أمبو مقام على مساحة 16 ألفا و800 م2، وتكلف إنشاؤه 28.3 مليون جنيه ليستوعب 232 سيارة، و20 محلا خدميا متعدد الأنشطة، ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد، و4 دورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم، ومزود بأحدث أنظمة للإطفاء بإجمالى 11 صندوق إطفاء كامل بالمشتملات المتنوعة.