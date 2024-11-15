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أخبار مصر

الأرصاد: عودة سقوط الأمطار المتوسطة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة على مطروح، تمتد خفيفة إلى الإسكندرية غدا السبت.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية  ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

حالة الطقس غدا الجمعة 15-11- 2024 في محافظة الفيوم

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس الغد

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15
 

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