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أخبار مصر

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مشيرا إلى أنه ستبقى الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر بينما تكون معتدلة أثناء ساعات النهار، وأن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 26 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   17 والعظمى 26

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى  26

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 14 والعظمى 25

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 26

كاترين الصغرى 09 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  27

السويس: الصغرى 16 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 26

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 

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حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الاحوال الجوية

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