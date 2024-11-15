عقب صلاة الجمعة، محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية في أخميم
أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.
المحافظ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج
وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، متحدثا عن فضل الأعمال الصالحة وجزاءها عند الله، وعقب الصلاة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورا.
جولة ميدانية لمحافظ سوهاج بمدينة أخميم
وأجرى المحافظ جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المواقع والشوارع بمدينة أخميم للوقوف على الوضع العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه المحافظ خلال جولته بشارع "السلخانة" بفحص ومراجعة تراخيص جميع حالات البناء موجها، وعرض الموقف القانوني لها، مشددا على رفع جميع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة والتجميل بالمدينة.
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