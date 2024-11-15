الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رياضة

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين

دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا والكيان الصهيوني

 أكدت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” سيعاقب  فرنسا والكيان الصهيوني لما بدر من مشجعيهما خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإنه رغم أن الأحداث لم تؤثر على سير المباراة، لكن بشكل طبيعي ستكون هناك غرامات مالية وأيضًا منع بيع للتذاكر.

وسيفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامات على الاتحاد الفرنسي والاتحاد الإسرائيلي بعد الأحداث التي وقعت الليلة الماضية داخل الملعب بباريس باريس، بسبب أحداث وقعت بين خمسين مشجعًا من كلا البلدين، حيث تم إلقاء أشياء واصطدام بعضهم ببعض، مما اضطر أمن الملعب للتدخل.

 

وأوضح التقرير أن سيكون تقرير المنسق الأمني ​​للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتقارير الشرطة المختلفة، هو الذي يحدد مدى خطورة العقوبة، مع افتراض أن الأحداث لم تؤثر أبدًا على تطور المباراة.

وسيتم فرض العقوبة وفقًا للمادة 16 من قانون الانضباط للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بالنظام والسلامة في المباريات، والتي تنص على أن كلا الاتحادين مسؤولان عن أي حادث يحدث قبل وأثناء وبعد المواجهة.

ومن المنتظر أن يتم تغريم الاتحاد الفرنسي والإسرائيلي، إضافة لحظر بيع التذاكر لمباراة قادمة على الأقل بالنسبة للأخير.

وتعادل منتخب فرنسا مع الكيان الصهيوني سلبًا بدون أهداف على استاد فرنسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة أحداث شغب بين مشجعي فرنسا والكيان الصهيوني، حيث استنكر ورفض الجمهور الفرنسي حضور الضيوف لما يرتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، في مباراة شهدت مقاطعة جماهيرية كبيرة.

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رئيس يويفا دوري الأمم الأوروبية الاتحاد الاوروبي لكرة القدم

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