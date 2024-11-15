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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 16-11-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لـ حالة الطقس غدا السبت 16 - 11 -2024، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة  نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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