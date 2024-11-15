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حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور)

حملة إزالة الإشغالات،
حملة إزالة الإشغالات، فيتو
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نفذ حي الوراق حملة مكثفة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع كورنيش النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من قيادات الحي، حيث أشرف عليها اللواء أحمد السكري رئيس الحي، وشارك فيها أحمد الخولي وصفوت محروس نائبي الرئيس، ومصطفى الوزير مدير إدارة الإشغالات، وحربي محمد وكيل إدارة الإشغالات، بالإضافة إلى فريق العمل المرافق.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات التي كانت تعوق حركة المرور وتشوه المظهر العام للشارع، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

 

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إدارة الاشغالات ازالة كافة الاشغالات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار نائب المحافظ

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