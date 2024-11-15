افتتاح مسجد جديد بمنطقة العامرية في الإسكندرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الجمعة، مسجد الملك القدوس مدخل قرية العزة إدارة العامرية ثان، وقد أناب الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ أحمد عاشور مدير إدارة أوقاف العامرية ثان لافتتاح وإلقاء خطبة الجمعة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وبرعاية وإشراف الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية



كما وجه الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مديري الإدارات الفرعية، والمفتشين، والأئمة، والخطباء، والعاملين بالالتزام بكافة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، وتهيئة بيوت الله عز وجل لاستقبال ضيوف الرحمن متمنيا التوفيق والسداد للجميع.



وكان قد اجتمع الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بأئمة إدارات أوقاف(شرق، وسط، محرم بك) بحضور مدير المتابعة، ومديري الإدارات الثلاث.

وفي بداية الاجتماع نقل الأئمة تحيات الدكتور أسامة السيد الأزهري -وزير الأوقاف- ومدى حرصه واهتمامه بالأئمة، كما نقل الأئمة أيضا تحيات الفريق أحمد خالد -محافظ الإسكندرية-



ثم ناقش وكيل الوزارة عددًا من النقاط الهامة منها الانضباط التام بالمساجد والعمل على أن تكون المساجد "منارة نور وشعاع أمل" وأنه يجب مراقبة الله عز وجل في أداء رسالتنا فكلنا موقوفون ومسئولون أمام الله سبحانه وتعالى والمرحلة الحالية في تاريخ الوزارة تركز على العلم والتحصين والبناء فيجب على الإمام أن يهتم بالعلم والتعلم وصورة الإمام المحترمة تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام وصفحة الإمام على السوشيال ميديا منبرٌ آخر له، وينبغى أن تنضبط الدعوة إلى الله تعالى بالأسس المعتمدة في المنهج الأزهري وعلينا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولا بد من مواجهة المخاطر التى تهدد المجتمع ( المشكلات الأسرية، المشكلات الأخلاقية ).

وفي نهاية الاجتماع وجه الشكر الأئمة على حضورهم الطيب متمنيا التوفيق والسداد للجميع.