الجمعة 15 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط دجال البساتين للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

“البيضة والحجر ”..ضبط
“البيضة والحجر ”..ضبط دجال البساتين للنصب على المواطنين

 على غرار فيلم البيضة والحجر؛ ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (3 هاتف محمول "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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