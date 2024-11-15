الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية يبحث مع الصحة العالمية آليات تسجيل التجارب الإكلينيكية

د.شريف وديع، فيتو
د.شريف وديع، فيتو

 استقبل الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وفدا مع إحدى شركات الدواء فرص التعاون في مجال الأبحاث الطبية الإكلينيكية بمصر، وذلك بحضور الدكتور تامر الحفناوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعددًا من أعضاء الأمانة العامة.

 

مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء

 ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، على تطوير البحث العلمي في مصر مع الحفاظ على حقوق المبحوثين ودعم الباحثين.

وأشار "وديع"، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية المجلس ورسالته، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المعايير الأخلاقية في البحوث السريرية في مصر، وحماية حقوق المشاركين في البحوث وضمان كرامتهم ورفاههم، لافتا إلى مناقشة مقترح إنشاء معمل مرجعي بمصر ليخدم منظومة البحوث الطبية الإكلينيكية على المستوى الوطني والإقليمي بأعلى معايير الجودة بما يتماشى مع إجراءات الممارسات الطبية الجيدة المتوافق عليها عالميا.

وأضاف "وديع" أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة ودمج التقنيات الحديثة في مجال البحوث الطبية الإكلينيكية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الخبرات والمهارات فى هذا المجال الهام.

وزير الصحة يبحث مع وفد إحدى الشركات سبل التعاون في القطاع الصحي

الصحة: 1.1 مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية

 ومن جانب آخر عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة الدكتور شريف وديع وبحضور الدكتور تامر حفناوي، وكامل أعضاء المجلس اجتماعا بوفد من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر لبحث أوجه التعاون بين المجلس الأعلى ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص تسجيل التجارب الإكلينيكية طبقا للمعايير الدولية، حيث تعد أولى مهام المجلس الأعلى إنشاء قواعد البيانات الخاصة بالأبحاث الإكلينيكية بمصر، وكذلك حوكمة الدراسات الإكلينيكية بمصر طبقا للنظم المطبقة عالميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية الأبحاث الطبية الإكلينيكية البحوث الطبية الاكلينيكية البحوث السريرية الصحة العالمية المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية منظمة الصحة

مواد متعلقة

مدير منظمة الصحة العالمية: الأوضاع في غزة جحيم يشبه نهاية العالم

الصحة اللبنانية: 27 شهيدا و16 مصابا في غارات إسرائيلية اليوم

بحث تشغيل مكتب الصحة بمراكز محافظة قنا على مدار اليوم (صور)

الأكثر قراءة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

كولر يصدم العين الإماراتي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

رسائل السيسي لوقف حروب غزة ولبنان والسودان وتحقيق التنمية الأفريقية

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

منوعات

المزيد

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads