الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اجتماع لمديري المراكز التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس

اجتماع لمديري المراكز
اجتماع لمديري المراكز التابعة لقطاع الدراسات العليا

عقد اجتماع لرؤساء المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور مديرى المراكز.

اجتماع لمديرى المراكز التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطط العمل المستقبلية للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للقطاع والوقوف على آخر مستجدات الأنشطة البحثية والخطط المستقبلية لتطوير العمل البحثي بها ومعدلات النشر الدولى وإحصاء أعداد الباحثين المستجدين.

كما تم مناقشة اقتراحات لتسهيل النشر العلمى الدولى والنشر فى المجلات العلمية المرموقة بأقل تكلفة ممكنة، كذلك تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المراكز المختلفة وتحقيق أقصى استفادة منها إلى جانب استعراض الخطط الاستراتيجية للمراكز وكيفية تطوير آليات البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات المجتمع والخطة الاستراتيجية للجامعة.

وأكدت غادة فاروق على ضرورة عمل منصة تواصل مشتركة بين الجامعة وغرفة الصناعات لمعرفة احتياجات الشركات وسوق العمل وربطها بالعمل البحثي وخطط المراكز المختلفة.

وفى ختام الاجتماع أوضحت غادة فاروق أنه سيتم عقد اجتماع دورى لمديرى المراكز كل ثلاثة شهور للوقوف على آخر المستجدات.

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