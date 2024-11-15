محسن محيي الدين ينضم لأبطال "المداح 5"

تعاقد الفنان محسن محيى الدين على المشاركة في “مسلسل المداح” الجزء الخامس، المقرر أن يتم تصوير أحداثه قريبًا، ويلعب محسن محيى الدين شخصية أحد رجال الطريقة الصوفية.

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح إلى جانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من: فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.