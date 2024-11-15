رفع 60 طن مخلفات خلال حملة نظافة فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة برئاسة ممدوح عباس رئيس المركز وبإشراف محمد عبد العظيم عبد الحميد نائب رئيس المركز؛ بحملة نظافة لرفع المخلفات وتراكمات القمامة بجوار المدارس بدائرة مدينة جهينة.



الحملة تستهدف أمام المدارس والشوارع الرئيسية والجانبية

استهدفت الحملة دفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة المدينة.كذلك تم كنس ورفع الأتربة من علي جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة بالشارع الرئيسية.

ممدوح عباس الحملة تتمكن من رفع ٦٠ طن مخلفات وأتربة وقمامة

تمكنت الحملة من تمهيد ورفع أكثر من ٦٠ طنا من الأتربة والقمامة والمخلفات

رئيس مدينة جهينة الحملات مستمرة لخلق بيئة نظيفة

وأكد السيد رئيس المركز على استمرار أعمال النظافة على مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف حملات النظافة بالمدن والأحياء والقرى ورفع كافة تراكمات المخلفات والقمامة بجوار المدارس.