الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

الأقصر تنجح في استرداد 3 قطع أراضي أملاك الدولة (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

شنت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري التابعة لمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أعمال إزالة واسترداد 3 حالات تعد على أراضي أملاك دولة، والأراضي  بمساحة  203 آلاف و700متر  زراعة من الحالات الغير  جادة لعدم سداد رسم الفحص والمعاينة. 

الأراضي أملاك الدولة 

وتمت الحملة بمعدات الحملة الميكانيكية لمدينة أرمنت، وبمشاركة سكرتير قرية الرزيقات بحرى ومديري ادارة أملاك الدولة، وادارة المتابعة بالمركز، وقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت. 

الموجة 24 لإزالة التعديات في الأقصر 

جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، ووفقا لتعليمات العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينه ارمنت.

 

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الأقصر التعديات على الأراضي املاك الدولة البر الغربي أرمنت محافظ الأقصر الموجة 24 لإزالة التعديات

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