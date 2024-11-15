طرحت منصة Paramount، أول بوستر رسمي لمسلسلها الجديد "The Agency"، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ 29 نوفمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل "The Agency"

مسلسل "The Agency"، من بطولة مايكل فاسبندر، وجيفري رايت، وجودي تورنر-سميث، وريتشارد جير.

وتدور أحداث المسلسل حول عميل سري، يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، يتم تكليفه بالتخلي عن حياته السرية، والذهاب للعيش في لندن.