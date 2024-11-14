الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الأقصر تضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر بمخزن غير مرخص

أثناء الحملة
أثناء الحملة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر حملة مكبرة أسفرت عن ضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر وطمس تاريخ الإنتاج والإنتهاء ومكتوب بحبر قابل للإزالة داخل أحد المخازن الغير مرخصة بناحية شرق السكه الحديد بندر الأقصر.

 

التموين والتجارة الداخلية 

جرى التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.


كما تمكنت إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 550 علبة حقن سيفوتاكس مضاد حيوي بشري داخل أحد العيادات البيطرية الغير مرخصة، كما  تم ضبط ربع طن أسمنت ونصف طن سماد سوبر فوسفات وحوالى نصف طن نخالة خشنة  و جميعها  بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها، كما تم ضبط ربع طن أسمدة مدعومة محظور تداولها بالأسواق وتم ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وصاحب مشروع جمعيتى لغلقه فى أوقات العمل الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر تموين الاقصر وزارة التموين مسحوق الغسيل مخزن غير مرخص

مواد متعلقة

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

دورة شمال إفريقيا، منتخب مصر يتأخر أمام المغرب بهدف في الشوط الأول

استرداد 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة غرب الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-11-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads