تموين الأقصر تضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر بمخزن غير مرخص

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر حملة مكبرة أسفرت عن ضبط نصف طن منظف غسيل مجهول المصدر وطمس تاريخ الإنتاج والإنتهاء ومكتوب بحبر قابل للإزالة داخل أحد المخازن الغير مرخصة بناحية شرق السكه الحديد بندر الأقصر.

التموين والتجارة الداخلية

جرى التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة، جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية ومعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.



كما تمكنت إدارة تموين إسنا بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط 550 علبة حقن سيفوتاكس مضاد حيوي بشري داخل أحد العيادات البيطرية الغير مرخصة، كما تم ضبط ربع طن أسمنت ونصف طن سماد سوبر فوسفات وحوالى نصف طن نخالة خشنة و جميعها بدون فواتير أو مستندات داله على مصدرها، كما تم ضبط ربع طن أسمدة مدعومة محظور تداولها بالأسواق وتم ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وصاحب مشروع جمعيتى لغلقه فى أوقات العمل الرسمية.