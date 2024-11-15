الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

حبس
حبس

ألقت مباحث أشمون بمحافظة المنوفية القبض على قاتلى أحد الأشخاص على الطريق الإقليمى، بغرض السرقة.

وتمكن فريق البحث الجنائى من تحديد 4 أشخاص من منشأة جريس التابعة لمركز أشمون، حيث قاموا بقتل قائد السيارة بغرض السرقة. 

العثور على جثة شخص داخل سيارة على الطريق الإقليمى 

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، على جثة لأحد الأشخاص داخل سيارة على الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق مركز أشمون.

أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شخص فى سيارة، تحررعن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أشمون بمحافظة المنوفية الطريق الدائري الإقليمي اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية العميد محمد أبو العزم مركز أشمون

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألف و931 معلم وأخصائي

طرح 296 وحدة ضمن سكن كريم بالمنوفية

العثور على جثة شخص داخل سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية

ضبط 10 أطنان سمك وملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تعليم المنوفية تحقق فى واقعة اعتداء أخصائي على طالب إعدادي وإصابته بتمزق

ضبط منشآت مخالفة لتصنيع وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية بالمنوفية

جدول قطع الكهرباء عن قرى أشمون بالمنوفية

بدون أب وأم، عمار شاب ساعده أهل الخير وأنقذوه من الضياع بدراجة (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads