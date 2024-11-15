أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

ألقت مباحث أشمون بمحافظة المنوفية القبض على قاتلى أحد الأشخاص على الطريق الإقليمى، بغرض السرقة.

وتمكن فريق البحث الجنائى من تحديد 4 أشخاص من منشأة جريس التابعة لمركز أشمون، حيث قاموا بقتل قائد السيارة بغرض السرقة.

العثور على جثة شخص داخل سيارة على الطريق الإقليمى

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، على جثة لأحد الأشخاص داخل سيارة على الطريق الدائرى الإقليمى بنطاق مركز أشمون.

أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف ملابسات الواقعة

وكان اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالعثور على جثة شخص فى سيارة، تحررعن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.