الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية

الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.