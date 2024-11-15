الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

أحمد بلال: الأهلي في حاجة إلى استبدال محترفيه الأجانب قبل المونديال

كولر يرفض ضم أي مهاجم من الدوري المصري

الأكثر قراءة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو تسجل 45 جنيهًا في سوق العبور

أخبار مصر: افتتاح أسواق اليوم الواحد بتخفيضات كبيرة، تحذير من زلزال عنيف، انخفاض سعر اللحوم والذهب، حسم مصير الفائدة الأمريكية

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم الجمعة لهذا السبب

قبل مواجهة كاب فيردي، منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

بعد ساعات من تحذير الخبير الهولندي، زلزال قوي يضرب إندونيسيا

منوعات

المزيد

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads