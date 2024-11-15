مواعيد إعلان عودة المصابين في ريال مدريد (تقرير)

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن موعد عودة بعض لاعبي فريق ريال مدريد المصابين، خاصة وأن العديد من لاعبي الميرينجي تعرضوا للإصابات مؤخرًا.

وقبل فترة التوقف الدولي للمنتخبات، تعرض العديد من لاعبي ريال مدريد للإصابة، ويأتي على رأسهم لوكاس فاسكيز وتيبو كورتوا ورودريجو.

بينما تعرض إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني نهاية موسمه مع الفريق الملكي.

وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية الإسبانية، فإن من المقرر أن يعود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد التوقف الدولي مباشرة بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وتابعت تلك التقارير، بأن أوريلين تشواميني أيضًا لاعب وسط ريال مدريد سيكون جاهزا لمباراة ديبورتيفو ليجانيس بشكل طبيعي بعد التوقف الدولي.

بينما سيحاول الثنائي لوكاس فاسكيز ورودريجو اللحاق بمباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ولكنهم سيغيبوا بشكل مؤكد عن مباراة ديبورتيفو ليجانيس.

ومن المقرر أن يعود المدافع النمساوي ديفيد ألابا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد في منتصف شهر ديسمبر قبل نهاية العام الحالي.