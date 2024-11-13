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رياضة

لاعب بارز في ريال مدريد يهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

ريال مدريد
ريال مدريد

هدد أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي ريال مدريد بترك النادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، يشعر التركي أردا جولر بالانزعاج من الوضع الذي يعيشه في موسمه الثاني مع ريال مدريد.

وأشار إلى أن جولر لا يشارك إلا نادرًا مع ريال مدريد، وهو مستاء جدًّا من وضعه في النادي الملكي.

 


وكشف أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لا يعجبه جولر كلاعب، رغم أن ديفيد نجل المدير الفني يثق في الدولي التركي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن أنشيلوتي يرى أن جولر يفتقر إلى اللياقة والشخصية.

جولر يسعى لمغادرة ريال مدريد

وذكر "الشيرنجيتو" أن جولر ألمح في النادي الملكي إلى إمكانية خروجه على سبيل الإعارة في الشتاء، ويعد الانتقال إلى فنربخشة أحد الخيارات المتاحة أمامه.

 

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