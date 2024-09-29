الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

"التموين" تدرس إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة في هذه المناطق

أسواق الخضروات والفاكهة
أسواق الخضروات والفاكهة
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تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة على مدار العام، في مناطق 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الخيالة، التجمع الأول، التجمع الثالث، التجمع الخامس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين وشعبة الخضر والفاكهة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح وتوفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين بأسعار مخفضة. 

من ناحية أخرى، تدرس وزارة التموين تقديم  مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وايضًا المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف أدوات الدفع الإلكتروني.

كما تدرس التسهيل  على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي، ثم التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين. 

 

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