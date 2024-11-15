الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كيم جونج أون يشرف شخصيا على اختبار المسيرات الانقضاضية "الكاميكازي" (صور)

كيم جونج أون يشرف
كيم جونج أون يشرف على اختبار المسيرات، فيتو

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونج أون أشرف شخصيًّا على اختبار مسيرات "الكاميكازي"، فيما شدد على الحاجة إلى إنتاجها بكميات كبيرة.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "بعد أن أصبح كيم جونج أون على دراية بالمسيرات الهجومية الجديدة التي تم تطويرها مؤخرًا، شاهد طيرانها التجريبي".

وأعرب كيم جونج أون عن رضاه عن اختبارات المسيرات المنتجة في المؤسسة الوطنية، كما دعا إلى إنتاج كميات كبيرة في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه قوله: "من المحتمل أن جميع الإدارات العسكرية في العالم تدرك أن المسيرات تحقق نجاحات واضحة في الصراعات الكبيرة والصغيرة، وهذا اتجاه جديد أصبح اليوم مطلبًا ضروريًّا في المجال العسكري".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوريا الشمالية الزعيم كيم جونج أون مسيرات الكاميكازي

الأكثر قراءة

رجعت إلى معدلها الطبيعي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد

وفاة شقيق حسين الجسمي

الحليم عندما يغضب، ميسي يخرج عن شعوره ويهين حكم مباراة الأرجنتين وباراجواي (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد الرأس الأخضر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads