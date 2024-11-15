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رياضة

منتخب مصر يلتقي كاب فيردي اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، نظيره منتخب كاب فيردي على الملعب الوطني بمدينة برايا عاصمة الرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة

ويدخل منتخب مصر الوطني مباراة اليوم أمام كاب فيردي، طامحا في تحقيق الفوز على المنافس على أرضه ووسط جماهيره من أجل الحفاظ على العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في التصفيات المؤهلة للكان، رغم غياب العديد من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفراعنة بقرار من المدير الفني حسام حسن مثل محمد صلاح ومحمد عبد المنعم وزيزو. 

في المقابل، يدخل منتخب كاب فيردي مباراته أمام منتخب الفراعنة رافعا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل تجديد آماله في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب رغبته في الثأر من الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام مصر في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة. 

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كاب فيردي

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته، استعدادا لمواجهة كاب فيردي في السادسة مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب.

وخاض منتخب مصر تدريباته على ملعب كاب فيردي الوطني الذي يستضيف مباراة المنتخب اليوم على ملعب نجيل صناعي.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

يتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا محققا العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في الجولات الأربع الماضية.

فيما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا في المركز الرابع بنفس الرصيد. 

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