ميسي يشارك في المران الثاني لمنتخب الأرجنتين الثاني استعدادًا لمواجهة باراجواي

خاض منتخب الأرجنتين، مرانه الثاني في مجمع ليونيل ميسي الرياضي في إيزيزا، واختبر خلاله لياندرو باريديس في خط الوسط استعدادًا لمواجهة باراجواي غدًا الخميس في أسونسيون، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتمثلت أبرز المستجدات في جلسة تدريب (الألبيسيليستي) الثانية مساء الثلاثاء، بحضور القائد ليونيل ميسي، في الخطة التكتيكية 4-4-2 بوجود لياندرو باريديس في خط الوسط إلى جانب رودريجو دي باول وإنزو فرنانديز وأليكسيس ماك أليستر.

وقال باريديس: إن مواجهة الأرجنتين أمام باراجواي "ستكون مباراة قتالية للغاية، وقد تشهد العديد من الاحتكاكات".

غياب ليساندرو مارتينيز



وكان من أبرز المستجدات أيضا في الجلسة التدريبية غياب ليساندرو مارتينيز، الذي تم استبعاده بسبب ضربة تعرض لها في الفخذ، لينضم هكذا إلى نيكولاس جونزاليس وجيرمان بيزيلا، اللذين تم استبعادهما بالفعل بسبب مشكلات بدنية.

واستدعى منتخب الأرجنتين، بطل العالم والمتوج بكوبا أمريكا مرتين، فاكوندو ميدينا مدافع لينس الفرنسي، والذي كان من المقرر أن يصل في وقت متأخر ليل الثلاثاء.

وسينهي المدرب ليونيل سكالوني صياغة التشكيلة الأساسية اليوم الأربعاء لمواجهة باراجواي مساء غد الخميس على ملعب ديفينسوريس ديل تشاكو في أسونسيون.