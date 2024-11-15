الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد الباسط والفشني ورفعت الأبرز، خريطة التلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة الأنعام 5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ   محمد هليل  وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.


12:27 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة فاطر 30ق.


13:07 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  فاروق أحمد ضيف وما تيسر من سورة مريم  15ق.


13:32 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة الإسراء  15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ إبراهيم سلامة 5ق الساعة 14:43


مصحف مجود للشيخ محمد صديق المنشاوي من سورة النمل 29 ق

16:34 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النجل   10ق.


17:04 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحي المليجي/ وما تيسر من سورة الأنبياء 30 ق


17:38 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة الأنفال  15ق


18:24 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  شعبان الصياد وما تيسر من سورة طه 30 ق


19:27 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى/وما تيسر من سورة الشورى  30 ق


19:39 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج/وما تيسر من سورة الإنسان 25 ق


22:15 (قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ /كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الأنعام  30 ق


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل/ وما تيسر من سورة آل عمران  42 ق


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ الشحات محمد أنور/ وما تيسر من سورتى الحجرات – ق 44 ق


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ سيد عطية ندا وما تيسر من سورة الذاريات   15 ق


3:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ  محمد الصيفي وما تيسر من سورة الحديد  30 ق


05:23 (بعد الفجر) للشيخ عبد اللطيف الديش وما تيسر من سورة طه   15 ق


05:41 (بعد الفجر) للشيخ/ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة الأحقاف 10ق


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إذاعة القرآن الكريم إذاعة القرأن القرآن الكريم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

راماسوامي يتوعد: سأقوم مع ماسك بعمليات ترحيل جماعي لملايين البيروقراطيين في واشنطن

أحمد بهجت، قصة الصوفي صاحب "صندوق الدنيا" و"كلمتين وبس" ورؤيته لمصر عام 2050

ملخص مباراة الأرجنتين وباراجواي بتصفيات كأس العالم 2026، صدمة التانجو وغضب ميسي (فيديو)

غدا، آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالبدرشين

منوعات

المزيد

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads