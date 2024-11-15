تامر عبد الحميد: أتمنى مشاركة عواد وزلاكة أمام الرأس الأخضر

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن محسن صالح أول من أطلق عليه لقب "دونجا".

وتابع تامر عبد الحميد خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب بالخمسة فتحت أبواب كثيرة على قطاع الناشئين في الكرة المصرية".

وتابع: "نحن في كارثة كبيرة بعد أزمة التسنين، واللاعبون تم استبعادهم من المنتخب وعادوا إلى أنديتهم".

وعن مجموعة منتخب مصر الأول في تصفيات كأس الأمم الإفريقية قال: "موريتانيا أقوى منتخب واجه مصر في تصفيات أمم إفريقيا".

واستطرد:" أتمنى رؤية زلاكة في تشكيل منتخب مصر الأساسي واللاعب يمتلك قدرات هائلة، ومن الأفضل أن يبدأ محمود عواد أساسيًا أمام الرأس الأخضر".