بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

تقدم نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ببلاغ ضد لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي، محمود عبد المنعم “كهربا”، يفيد بتضرر النادي من اللاعب لعدم سداد باقي الغرامة للنادي، وذلك في محضر رسمي تم تحريره بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وفي هذا الصدد شرح مصدر قضائي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد، وقال إن القانون يعاقب من أصدر شيكا بدون رصيد بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المصدر انه يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.