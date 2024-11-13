مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل نقطة سودة حول عمر “أحمد فهمي” الذي يحتوي غضب شقيقته منال “ناهد السباعي” ويقنعها أنه أخفى عليها الخبر حتى لا يجرح مشاعرها ولأنه يحبها، أما فيروز “سارة سلامة” فتحاول التقرب من زوجها علي “أحمد مجدي” ولكنه يرفضها لأنه يشعر بالإرهاق.

تصر فيروز على إجبار زوجها أن يؤمن مستقبلها وأن يخبر عمر بالأمر، ويفعل علي ذلك ولكن عمر يتفهم ما تريد فيروز فعله، وحينما تشعر فيروز أن علي قد يكون على علاقة بغيرها تخبر عمر أن علي على علاقة بهذه الفتاة المقتولة بغرفة نومهما ولكن عمر لا يقتنع بالأمر.

ويتم الكشف عن أن مختار السيوفي “أحمد بدير” لديه ابن يدعى هيثم ويمكث في مصحة للعلاج من الإدمان، ويصر هذا الابن على إدمانه لإذلال والده، أما صلاح فيتعرض للاعتداء من قبل مجهولين أثناء وضعه ذهب في خزانته بالمنزل، ويرفض العمل في تجارة السلاح مع أندريا.

تذهب فيروز إلى الضابط المسؤول عن القضية وتخبره أن علي على علاقة بالفتاة المقتولة، كما أنها تذهب إلى عمر وتخبره أنها تحبه وتريد أن تكون معه ولكن عمر يطرده ويقرر حماية علي ويخبره على الإصرار على أقواله وأن يخبر الضابط أن فيروز فعلت فعلتها من باب الغيرة، وفي الأخير وبعد التحقيق معه يتم إثبات براءة علي.

ويقابل عمر مهندس كمبيوتر لمساعدته في فتح جهاز “كومبيوتر"، بينما يحاول إقناع علي بأن فيروز لا تؤتمن على مستقبله هو وأبنائه، ويرفض عمر كتابة كل أملاك علي لزوجته، بينما تطلب الأخيرة الطلاق من زوجها ولا يستجيب هو لها.

وتجمع فيروز كل من منال وعلي وعمر وتواجه الأخير بأنه قد هدد شقيقها أيمن بالقتل، وأن علي كان شاهدًا على هذا الأمر، وتعرض عليهم رسالة صوتية بتهديد عمر، وهو ما قد يورط عمر “أحمد فهمي” في جريمة قتل أيمن “أحمد عزمي”.

شخصيات أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.