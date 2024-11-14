مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير
تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي إمام عاشور، والإعلامي أحمد شوبير، يتهمهما فيه بإشاعة أخبار كاذبة.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهما لمحوا في أحد البرامج بأن مجلس إدارة الزمالك ورئيسه باعوا إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي رغما عنه للحصول على عمولة، على عكس رغبته، وأنه فوجئ باستدعائه للتوقيع على عقود بيعه، في الوقت الذي كان يتبقى عامين في عقده مع النادي.
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