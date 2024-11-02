السبت 02 نوفمبر 2024
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حوادث

حجز استئناف مرتضى منصور على حكم تغريمه 3 آلاف جنيه في سب الخطيب

الخطيب ومرتضي منصور،
الخطيب ومرتضي منصور، فيتو

قررت محكمة مستأنف العجوزة اليوم السبت، حجز استئناف المقدم من مرتضى منصور، على حكم تغريمه 3000 جنيه وإلزامه بدفع 1 جنيه تعويض مدني في وقائع سب وقذف كابتن محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب لجلسة 30 نوفمبر للحكم.


حيثيات الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب محمد عثمان 

 وأودعت محكمة جنح العجوزة، حيثيات حكمها بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.


وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتكاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد  عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

كما جاء ذلك على سند ما هو مدون بالشكوى المقدمة من "محمد عثمان" المحامى ضد المتهم مرتضى أحمد" لقيام الأخير بعقد مؤتمر بنادى الزمالك ووجه إليه عبارات سب وقذف وأضاف أن ذلك اللقاء تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال حسن السيد السيد سليمان المحامى بصفته وكيل عن الشاكي بالتحقيقات قرر بذات مضمون ما ورد بالعريضة محل الشكوى وأضاف أن المتهم قام بتسجيل مقطع مرئى يتضمن عبارات سب وقذف في حق موكله وتم نشر ذلك المقطع المصور على صفحته الشخصية للمتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وتابع أن قصد المتهم من اقترافه الواقعة قذف المجنى عليه، وأرفق اسطوانة مدمجة عليها المقطع المذكور سند ادعائه. 


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