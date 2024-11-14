العاصمة الإدارية تطلق مبادرة طريق الحياة التعليمية بالتعاون مع WMC وكافندش للتعليم

كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن إطلاق مبادرة "طريق الحياة" التعليمية، والتي تهدف إلى خلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (SEND)في مجال التعليم.

حيث يشمل ذوي الإعاقات المختلفة كالتوحد، وعسر القراءة، إضافةً إلى الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية، وتأتي هذه المبادرة الرائدة بمشاركة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بالتعاون مع مؤسسة “دبليو إم سي" البريطانية وشركة "كافندش للتعليم".

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قطاع التعليم في مصر يشهد تقدمًا وتطورًا كبيرًا، مؤكدًا أنه تم وضع خطط استثمارية على المستويين المحلي والإقليمي لتشمل التوسع في إدارة المدراس الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشدد أن هذه الشراكة تهدف إلى الاستفادة من خبرة مؤسسة كافنديش التعليمية في مجال التعليم الخاص للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة جنبًا إلى جنب مع WMC من خلال إدارة العديد من المؤسسات المخصصة للتعليم الشامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن اتفاقية اليوم هي مجرد بداية لعصر تعليمي جديد يهدف إلى توفير بيئات تعليمية استثنائية ومصممة خصيصًا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في إحداث طفرة فريدة في نوعها في قطاع التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم حاليًا عددًا من المدارس والجامعات الدولية.

تحديات في البيئة التعليمية التقليدية

ومن جانبه، صرح عاطف حسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كافندش للتعليم"، قائلًا: يمثل هذا التعاون تأسيس أول مركز تعليمي شامل في مصر مخصص للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND).

وأضاف أن هذه المبادرة تُعد خطوة هامة نحو بناء بيئة تعليمية شاملة في مصر، حيث يوفر هذا المركز دعمًا مخصصًا وموارد تعليمية متخصصة للطلاب الذين يواجهون تحديات في البيئة التعليمية التقليدية.

وأوضح السيد حسن أن هذا المشروع يُعد مساحةً يستطيع فيها الأطفال الذين يتعلمون بطرق مختلفة الشعور بأنهم مفهومون ومدعومون من بيئة تُقدر فرديتهم وتفرد إمكاناتهم.

من المقرر أن يفتح المركز أبوابه بعد عامين، ليقدم مناهج تعليمية ديناميكية تتكيف مع احتياجات كل طالب، مما يُمكنهم من متابعة رحلتهم التعليمية بالكامل دون قيود التعليم التقليدي.

خلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة

وأكد أن مبادرة "طريق الحياة" تجسد رؤية طموحة لخلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND)، وتعمل هذه البيئة الداعمة على تمكين الطلاب دون عزلهم،

كما يسعى هذا المركز التعليمي إلى إعادة تعريف مفهوم التعليم الشامل ووضع معيار جديد في مصر.

جدير بالذكر أن مؤسسة "دبليو إم سي التعليمية" سوف تقوم بافتتاح أول مدرسة لـ Wycombe Abbey -التي تعد أفضل مدارس المملكة المتحدة- في الشرق الأوسط ابتداء من العام الدراسي المقبل 2025، على مساحة 58,000 متر مربع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.