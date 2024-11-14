الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

100 ألف جنيه جدية، كيف تحجز شقق دار مصر؟

شقق الاسكان
شقق الاسكان

يستمر التقديم على شقق دار مصر والتى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بعدد من المدن الجديدة، ضمن برنامج “مسكن”.

وحددت الوزارة خريطة طرح شقق دار مصر كالتالي: 
- 6 أكتوبر: 
22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

العاشر من رمضان: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

 السادات: 
11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

أسعار شقق دار مصر 

 

_100 الف جنيه جدية الحجز 

-حدائق أكتوبر 11250 جنيها سعر المتر 

-العاشر من رمضان 10200 جنيه سعر المتر 

-السادات 8500 جنيه للمتر 

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار شقق دار مصر العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية حجز شقق دار مصر حدائق اكتوبر شقق دار مصر

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

منوعات

المزيد

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تشغيل خط بشتيل - السادات - كفر داوود والعكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads