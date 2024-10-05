يعرض قريبا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل 6 شهور لــ نور النبوي

طرحت منصة watch it عدة صور من كواليس مسلسل 6 شهور الذي يعد من إنتاجات المنصة الأصلية والبطولة المطلقة الأولى للفنان نور النبوي.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ومسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة Watch it قريبا.

جزء ثاني من فيلم الحريفة

وعلى جانب آخر، واستمرارًا لحالة النشاط الفني التي يعيشها نور النبوي، وأعلن المنتج طارق الجنايني عن تقديم جزء ثان من الفيلم المصري الشبابي "الحريفة"، عقب نجاح عرض الجزء الأول الذي تخطت إيراداته بمصر 70 مليون جنيه.

والجزء الجديد من بطولة فريق العمل ذاته وعلى رأسهم الفنان نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي.