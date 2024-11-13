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معلومات الوزراء يبرز تصريحات مدبولي في مؤتمر المناخ COP29 (إنفوجراف)

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا لأبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان.

كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات، في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان جاءت كالتالي.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎EN جلوجلااللسرل تعون تحوجك طرانتعر_بلتاجتبو_خف_خاطم LNPEGNSIM COP20 رئيس الوزراء مؤتمر المناخ يعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية وأحداث مناخية جسيمة نحرص على تبني نهج وطني متكامل للتنمية المستدامة " نسعى لتوجيه الاستثمارات إلى مشاريع التح ول الأخضر. نسعى لتسريع إنتاج الطاقة النظيفة مؤتمر المناخ فرصة لإعادة التأكيد على التزام الأطراف بتنفيذ تعهداتها. نستهدف ازياد إتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى %42 من مزيج الطاقة بحلول عام.2030 0國R自0蜗司 WWW.IDSC.GOV.EG 1 المصدر رئاسة مجلس الوزراء‎"‎‎
May be an image of ‎2 people and ‎text that says "‎MeN သီးထ်ထင်ပပးမှိီ့ါရ وتتحومك نغصومان رطرتعونداووما UEEENGN COP29 رئيس الوزراء A مؤتمر باكو يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية وأحداث مناخية جسيمة مصر حرصت دوما على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات.المناخية الدول النامية ليس لديها القدرة المالية والتقنية للتعامل " مع الكوارث الناجمة عن التغيرات.المناخية تخصص %5 من ناتجها الإجمالي لمواجهة الدول الإفريقي التغيرات المناخي ات.تمويلية WWW.IDSC.GOV.EG نواجه نحن والدول الإفريقية تحدي 2 المصدر رئاسة مجلس الوزراء‎"‎‎

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