معلومات الوزراء يبرز تصريحات مدبولي في مؤتمر المناخ COP29 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديدًا لأبرز تصريحات رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان.

كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات، في مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان جاءت كالتالي.