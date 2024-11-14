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محافظات

حلقات ذكر وإنشاد، توافد آلاف المواطنين على الليلة الختامية لمولد أبو الريش بالبحيرة (فيديو وصور)

مولد أبو الريش بدمنهور،
مولد أبو الريش بدمنهور، فيتو

توافد عدد كبير من المواطنين والتابعين للطريقة الصوفية على مولد أبو الريش بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك منذ صباح اليوم، محتفلين بالمولد وسط ازدحام وفرحة كبيرة من السيدات والرجال والأطفال.

مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو
مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو
مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو
مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو

احتفالات الليلة الختامية بمولد ابو الريش بمحافظة البحيرة

بدأت تجهيزات المولد منذ عدة أيام إلى أن شهدت الليلة الختامية اليوم الخميس، تواجد عدد من بائعي الحلوى والحمص وأيضا ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى وجود حلقات الذكر والإنشاد وتقديم "النفحة" وهي تقديم طعام إلى المتواجدين بدون مقابل.

مظاهر الاحتفال بمولد ابو الريش بمدينة دمنهور

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين المدائح النبوية والإنشاد الديني من خلال حلقات الذكر في ساحات المسجد، والطقوس الدينية المختلفة، كما يقيم أتباع الطرق الاحتفالات بالطقوس الصوفية والبعض الآخر يقوم بتنظيم الحضرات الدينية ومجالس العلم. 

 

مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو
مولد أبو الريش بدمنهور بمحافظة البحيرة، فيتو

نسب أبو الريش 

كما قام الكثير بزيارة مقام ابو الريش الموجود داخل المسجد والذي يحمل الإسم نفسه وقراءة الفاتحة، كما يعود نسب ابو الريش إلى الإمام الحسن ابن علي حفيد الرسول، حيث هاجر من بلاد الحجاز إلى مصر حتى استقر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

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