بعد قرار تجديد حبسها 15 يوما.. طبيبة كفر الدوار تجهش بالبكاء.. زوجها يطلب العون لابنها.. ومحاميها يحذر من موتها بمحبسها ويدعو لها بالرحمة

تنشر “ فيتو” كواليس جلسة الحكم على الدكتورة “و. ش” طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا، والذي قررته محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، تجديد حبس ١٥ يوما على ذمة التحقيق.

طبيبة كفر الدوار تنهار بالبكاء

وانتابت طبيبة كفر الدوار حالة من البكاء نتيجة لتعرضها لضغوط نفسية شديدة بعد إلقاء القبض عليهم وإصدار الحكم عليها بتجديد الحبس لها ١٥ يوما، حيث سبق حبسها ٤ أيام على ذمة التحقيق من النيابة العامة بكفر الدوار.

زوج الطبيبة: حالة زوجتي صعبة جدا

كشف زوجها الدكتور مصطفى درويش، في أول تعليق بعد صدور الحكم، أن حالة زوجته صعبة جدا طالبا من الله عز وجل العون في ابنهم بعد قرار تجديد حبس والدته ١٥ يوما، موجها رسالة إلى أصدقائه بالدعوات لهم.

زوج الطبيبة يطالب بالتوقف تماما عن نشر أي معلومات تخص القضية

وجه زوجها الدكتور مصطفى درويش التحية لجميع الداعمين لهما في محنتهما، مؤكدا صدق نيتها ونبل مقصدها وأنها لا تقصد أي إساءة وتكن كل الاحترام للجميع، مطالبا الجميع بالدفاع عنها، من المحامين والأهل والأصدقاء.

كما طلب التوقف تماما عن نشر أي معلومات تخص القضية والدكتورة وسام في أي من وسائل الإعلام المختلفة وعدم الإدلاء بأي تصريحات، وترك الأمر بين يدي القضاء العادل، مشيرا إلى أنه كلف المحامين بملاحقة كل من قام بنشر معلومات أو منشورات تخص الدكتورة وسام زوجته أو توجيه السباب والشتائم وعدم مراعاة ظروف أسرتها.

محامي المتهمة: ادعوا لوسام بالرحمة

وقال المحامي محمد الشربيني محامي المتهمة، تعليقا على قرار تجديد حبسها: "ادعو لوسام بالرحمة" فهي '''طبيبة وأم لطفل محبوسة لأنها قالت رأيها حتى لو تجاوزت لفظيا، لو عاشت بعد 15 يوم وقدر لها الحياة في محبسها المظلم بين أرباب السجون والمسجلات".



ننشر الاتهامات الثلاثة الموجهة للدكتورة وسام شعيب

وأشار المحامي هيثم السيد عبد العزيز محامي المتهمة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الاتهامات هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، والتهمة الثانية نشر أخبار كاذبة بدون قصد تكدر سلم الرأي العام، والتهمة الثالثة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد قامت بإلقاء القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

المحامي: الطبيبة لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

هدفها كان النصح والتوعية

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، تصدرت الترند خلال الساعات الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.