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رياضة

فوز النمسا على كازاخستان 0/2 في دوري الأمم الأوروبية

منتخب النمسا، فيتو
منتخب النمسا، فيتو

اقتنص منتخب النمسا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه كازاخستان (2-0)، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن منتخب النرويج الذي سيكون بإمكانه استعادة صدارة المجموعة في حال فوزه على سلوفينيا (المركز الثالث برصيد 7 نقاط) في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

وتقدم منتخب النمسا عن طريق كريستوف باومجرتنر في الدقيقة 15، وبعده بعشر دقائق سجل ميكائيل جريجوريتش الهدف الثاني.

وشهدت المباراة تعرض أليكساندر ماروتشيكين، لاعب منتخب كازاخستان، للطرد في الدقيقة 23.

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