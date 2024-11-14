إقبال طلابي كبير على الترشح بانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان الأهلية

انطلقت اليوم الخميس فعاليات انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان الأهلية بمشاركة واسعة من الطلاب.

ماراثون انتخابات اتحادات طلاب جامعة حلوان الأهلية

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، إن الاتحادات الطلابية هي التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم.

وأوضح أن الطلاب يمارسون من خلال الاتحادات مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، سعيًا لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن.

وقد تفقد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد عطا، أمين عام الجامعة، إجراءات سير الانتخابات.

وشهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الطلاب للترشح.

وأكد الدكتور حسام رفاعي على أهمية الأنشطة الطلابية في إعداد الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية. ودعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في هذا "العرس الديمقراطي".

وتعقد الإنتخابات الطلابية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، واللائحة المالية والادارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352لسنة 2019.

هذا ويتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد، 17 نوفمبر 2024، وتقديم الطعون: الإثنين، 18 نوفمبر 2024، ثم فحص الطعون: الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 ويتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء، 20 نوفمبر 2024، ثم تبدأ الدعاية الانتخابية الخميس، 21 نوفمبر 2024.

وتنطلق انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج: الأحد، 24 نوفمبر 2024، وتنطلق انتخابات الإعادة الإثنين، 25 نوفمبر 2024، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024.

وكذلك تنطلق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024، وانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة: الخميس، 28 نوفمبر 2024.

وتقام العملية الانتخابية تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.