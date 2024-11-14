بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)
علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على واقعة الطبيبة وسام شعيب المتهمة بإفشاء أسرار المرضى عبر مقطع فيديو بثته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
كريمة: كل ما هو متفق عليه أو اقتضى العرف عدم البوح أو الكلام عنه فلا يجوز أن يتم إفشاؤه
وقال كريمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «لقاء ع الهوا» الذي تُقدمه الإعلامية والفنانة لقاء سويدان، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأربعاء: إنَّ هناك أسرارًا شخصية وأخرى عامة، موضحًا أن كل ما هو متفق عليه أو اقتضى العرف عدم البوح أو الكلام عنه فلا يجوز أن يتم إفشاؤه.
وأضاف أنَّ الأسرار الأمنية أو العلمية أو العسكرية يحرم تمامًا على الإنسان أن ينشرها لكونها تضر بالوطن والأمن المجتمعي، كذلك بالأمر بالنسبة للأسرار الشخصية.
ولفت إلى أنَّ من ستر مسلمًا ستره الله، مؤكدا أن هذا الأمر يشمل المجتمع الإنساني بأسره وليس فقط المسلمين.
وتابع كل فعل فيه إشاعة الأسرار أو كشفها أو كشف الأمور الخاصة التي يُعيَّر بها الإنسان فيحرم البوح بها تحريمًا مؤكدًا، لا سيما ما يتعلق بأمن الوطن.
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