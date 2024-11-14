الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تشهد أكبر هجرة عكسية، الآلاف يغادرون إلى كندا منذ بداية الحرب

هجرة الإسرائيليين
هجرة الإسرائيليين إلى كندا، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن الآلاف من الإسرائيليين هاجروا إلى كندا، منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك في أكبر هجرة عكسية من دولة الاحتلال إلى الخارج بسبب الحرب الدائرة حاليًا في قطاع غزة ولبنان.

إسرائيل تشهد أكبر هجرة عكسية

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام بسبب الحرب المستمرة وتقويض الديمقراطية.

وقالت صحيفة هآرتس: "منذ بداية 2024 حصل 8 آلاف إسرائيلي على تأشيرات عمل في كندا ما يزيد بـ 5 أضعاف عن عام 2023 بكامله".

كندا منح الإسرائيليين تأشيرة إنسانية

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن كندا تمنح الإسرائيليين "تأشيرة إنسانية"، وبحسب التقديرات، استغل آلاف الإسرائيليين الفرصة فعلًا، وغادروا إلى هناك. 

وأوضحت أنه تم إطلاق مشروع يمنح الإسرائيليين تأشيرة عمل لمدة 3 أعوام في كندا، يمكن خلالها تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، أو المواطنة الكاملة.

وبحسب التقديرات لآخر إحصاء في 2021، يعيش في كندا نحو 400 ألف إسرائيلي، معظمهم في تورونتو، يُضاف نحو 2000-3000 إسرائيلي إليهم سنويًا،لكن من المحتمل أن يكون عددهم زاد بصورة ملحوظة منذ بداية الحرب.

 

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كندا غزة لبنان إسرائيل

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