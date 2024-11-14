مؤشرات أداء المؤسسة العلاجية خلال أول 9 أشهر من 2024 (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف جديد تحت عنوان (مؤشرات أداء المؤسسة العلاجية خلال أول 9 أشهر من عام 2024).

أداء المؤسسة العلاجية خلال أول 9 أشهر من عام 2024

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، التعاون والتكامل مع وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الطبية للحالات المجانية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وتقديم الدعم والمساندة خلال فترات الأزمات، وذلك من خلال كوادر فنية مدربة على أحدث الأساليب والمناهج العالمية.

واستعرض شقوير مؤشرات الأداء لمستشفيات المؤسسة؛ حيث تم استقبال 150 ألفًا و120 حالة في العيادات الخارجية، وإجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية، و101 عملية قلب مفتوح، و3 آلاف و65 قسطرة قلب، فضلًا عن إجراء 149 ألفًا و834 فحصًا معمليًّا، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2024.